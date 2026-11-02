NEC Leasing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NEC Leasing hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 188,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NEC Leasing 108,16 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEC Leasing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 68,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at