30.04.2026 06:31:29

NEC Leasing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NEC Leasing gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 113,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NEC Leasing mit einem Umsatz von insgesamt 99,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 51,79 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 426,15 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 306,98 JPY je Aktie vermeldet.

NEC Leasing hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 306,16 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 254,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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