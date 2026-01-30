NEC Leasing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NEC Leasing präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 102,85 JPY. Im letzten Jahr hatte NEC Leasing einen Gewinn von 118,29 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 73,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at