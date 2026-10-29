NEC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NEC hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,16 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NEC im vergangenen Quartal 934,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEC 854,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at