NEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEC hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte NEC 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5,79 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at