NEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NEC hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 52,09 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEC 43,60 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 852,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 835,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
