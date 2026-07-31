NEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NEC präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NEC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent auf 5,14 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at