NEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NEC hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,47 JPY, nach 14,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 819,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 715,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at