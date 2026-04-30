NEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NEC hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 96,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 77,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 160,42 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 101,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 202,95 JPY. Im Vorjahr hatte NEC 131,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3 582,73 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3 423,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at