NEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NEC präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat NEC 7,40 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,670 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat NEC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,78 Milliarden USD im Vergleich zu 22,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at