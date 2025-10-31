NEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NEC hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 854,12 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NEC 796,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at