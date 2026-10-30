NEC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NEC hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat NEC mit einem Umsatz von insgesamt 5,87 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at