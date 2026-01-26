Nectar Lifesciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nectar Lifesciences hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nectar Lifesciences ein EPS von 0,350 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at