Nectar Lifesciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nectar Lifesciences hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -7,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 99,81 Prozent auf 0,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at