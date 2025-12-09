BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

09.12.2025 10:30:38

Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte./ruc/DP/men

