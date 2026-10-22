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22.10.2026 06:31:29
Nederman: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nederman äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,68 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,42 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,69 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,41 Milliarden SEK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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