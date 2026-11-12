Needs Well gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Needs Well gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Needs Well ein EPS von 6,82 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,72 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,04 JPY. Im letzten Jahr hatte Needs Well einen Gewinn von 23,42 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,55 Milliarden JPY, während im Vorjahr 10,03 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at