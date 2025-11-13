|
13.11.2025 06:31:28
Needs Well öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Needs Well hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,82 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,86 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 23,42 JPY beziffert, während im Vorjahr 21,15 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,07 Prozent auf 10,03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
