Needs Well präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Needs Well hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Needs Well in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at