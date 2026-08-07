Needs Well präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Needs Well veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,94 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Needs Well 2,62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at