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01.06.2026 06:31:29
Neelamalai Agro Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Neelamalai Agro Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 106,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 67,17 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Neelamalai Agro Industries 69,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 468,15 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neelamalai Agro Industries 372,95 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Neelamalai Agro Industries mit einem Umsatz von insgesamt 254,48 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 231,19 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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