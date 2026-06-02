Neelkanth Rockminerals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Neelkanth Rockminerals hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 INR gegenüber 0,730 INR im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,450 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at