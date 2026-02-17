Neelkanth Rockminerals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neelkanth Rockminerals hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at