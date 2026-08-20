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20.08.2026 10:43:00
Neffentrick, Liebesbetrug und Co.: Über 115 Millionen Euro Schaden
Den größten finanziellen Schaden verursachten betrügerische Überweisungen, so die OeNB. Der durchschnittliche Schaden liege hier bei rund 3.000 Euro. In Einzelfällen seien sogar Schäden von mehr als einer Million Euro beobachtet worden. "Besonders auffällig ist dabei die zunehmende Bedeutung sozialer Manipulation. 83 Prozent der Verluste bei Überweisungen waren 2025 darauf zurückzuführen, dass Betrügerinnen und Betrüger ihre Opfer gezielt täuschten und dazu brachten, eine Zahlung selbst auszulösen und freizugeben", heißt es laut Nationalbank.
Kriminelle geben vor, ein Familienmitglied zu sein, um an Geld zu kommen
Zu den häufigen Betrugsmaschen zählten Kauf- und Anlagebetrug, Liebesbetrug, Rechnungs- und Überweisungsbetrug, Paketdienst- und Zustellbetrug, CEO-Betrug, "Behörden"-Betrug sowie der Enkel- oder Neffentrick. Bei letzterem geben Kriminelle vor, ein Familienmitglied zu sein, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen.
Insgesamt wurden 2025 rund 351.000 betrügerische Transaktionen registriert. Neun von zehn Betrugsfällen entfallen auf Kartenzahlungen. Wer bei Zahlungsbetrug letztlich den finanziellen Schaden trägt, hänge wesentlich davon ab, ob eine Zahlung vom Opfer selbst autorisiert wurde oder nicht, so die Nationalbank.
kan/ivn/sws
WEB http://www.oenb.at/
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