Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Abgestuft
|
14.01.2026 14:31:39
Negatives Analysten-Veto: Nordex-Aktie verliert an Schwung
Mit ihrem auf 33 Euro aufgestockten Kursziel bleiben sie knapp unter dem tags zuvor erreichten Jahreshoch von 33,24 Euro. Damit hatte Nordex im noch jungen 2026 Jahr bereits wieder um gut 14 Prozent zulegt. Via XETRA verliert die Nordex-Aktie zeitweise 2,32 Prozent auf 32,04 Euro.
2025 sei ein Jahr starker Ergebnisdynamik gewesen, hieß es. Die Markterwartungen lägen inzwischen aber über den mittelfristigen Zielen des Herstellers von Windkraftanlagen.
/ag
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex AG
Nachrichten zu Nordex AG
|
12:08
|EQS-News: 2025 zeichnete die Nordex Group für fast 32 % der neuen Turbinen-Installationen (MW) an Land in Deutschland verantwortlich (EQS Group)
|
12:08
|EQS-News: In 2025, the Nordex Group accounted for approx. 32% of new onshore wind turbine installations (MW) in Germany (EQS Group)
|
14.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
14.01.26