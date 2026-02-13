Neil Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Neil Industries hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at