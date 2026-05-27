27.05.2026 06:31:29

Neil Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Neil Industries hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 9,9 Millionen INR gegenüber 9,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,760 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,610 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,83 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 39,54 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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