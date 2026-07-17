Neil Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Neil Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,170 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at