Neil Young lässt Musik von Spotify entfernen - Vorwürfe an Podcaster Rogan

Los Angeles/Bangalore (Reuters) - Die Musik des Sängers und Songwriters Neil Young verschwindet von Spotify.

Der Musikstreamingdienst entferne die Lieder des 76-Jährigen, da dieser nicht will, dass seine Musik auf der gleichen Plattform zu hören ist wie die Podcasts des Comedian Joe Rogan, teilten Spotify und Young am späten Mittwochabend mit. Young wirft Rogan vor, Falschinformationen über Corona-Impfungen zu verbreiten.

Der Musiker hatte Anfang der Woche einen Brief an seinen Manager und seine Plattenfirma Warner Music Group veröffentlicht, in dem er forderte, dass seine Stücke, darunter Hits wie "Heart of Gold" und "Rocking in the Free World" deswegen nicht mehr auf Spotify zu hören sein sollen. "Sie können Rogan haben oder Young. Nicht beide", hatte das "Wall Street Journal" aus dem Schreiben zitiert. Er bedankte sich am Mittwoch bei Warner, dass die Firma zu seiner Entscheidung stehe, seine gesamte Musik von Spotify zu entfernen. Er ermutigte andere Musiker, dasselbe zu tun. "Spotify ist das Zuhause geworden für lebensbedrohliche Falschinformationen zu Covid 19", schrieb der Musiker auf seiner Webseite. "Lügen, die für Geld verkauft werden."

Spotify teilte mit, man versuche eine Balance zu finden zwischen der Sicherheit für die Zuhörer und der Freiheit der Künstler. Man habe bereits mehr als 20.000 Podcast-Episoden gelöscht, bei denen es um Covid-19 gehe. Rogan macht exklusiv für Spotify den Podcast "The Joe Rogan Experience". Seine Äußerungen zur Corona-Pandemie, dem Handeln der Regierung und Corona-Impfungen haben Kritik ausgelöst. Anfang des Monats hatten 270 Wissenschaftler und Mediziner einen Brief unterzeichnet, in dem sie Spotify aufforderten, gegen Rogan tätig zu werden, da er Unwahrheiten verbreite.