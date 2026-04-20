Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
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20.04.2026 16:34:35
Nektar Therapeutics, Compass Pathways, Sila Realty Trust And Other Big Stocks Moving Higher On Monday
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Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|24,06
|0,25%
|COMPASS Pathways PLC (spons. ADRs)
|7,40
|30,97%
|Realty Income Corp.
|55,30
|0,00%
|Sila Holding AD
|1,70
|2,41%