NEL-Aktie im Aufwind: Berenberg senkt Kursziel - neue Alkaline-Generation wird jedoch gelobt

Zwar hat Berenberg die Kursprognose für NEL ASA nach unten korrigiert, sieht jedoch positive Auswirkungen von der Einführung des Alkaline-Systems der nächsten Generation.

• Berenberg senkt NEL-Kursziel• Rating bleibt bei "Hold"• NEL beruft digitale Hauptversammlung ein

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat ein Analystenupdate von der Hamburger Privatbank Berenberg erhalten. Darin hat Analyst James Carmichael ein neues Kursziel ausgegeben. Dieses liegt nun nur noch bei 2,30 norwegischen Kronen, nachdem es zuvor bei 2,60 Kronen angesetzt war. An der neutralen Bewertung mit "Hold" ändert sich dennoch nichts.

Carmichael begründete die Anpassung am Mittwoch mit der nach wie vor schwierigen Einschätzbarkeit der Auftragslage. Zwar habe NEL im Bereich der Protonenaustauschmembran-Technologie zuletzt ermutigende Erfolge verzeichnet, die grundsätzliche Unsicherheit bezüglich künftiger Aufträge bleibe jedoch bestehen.

Großauftrag verschiebt Gewichte im Portfolio

Besonders hervorzuheben sei ein bedeutender Auftrag, den das Unternehmen im November an Land ziehen konnte. Dieser Vertragsabschluss hat die Struktur des Auftragsbestands deutlich verändert: Der Bereich der Protonenaustauschmembranen macht mittlerweile mehr als die Hälfte des gesamten Ordervolumens aus. Diese Verschiebung unterstreiche die wachsende Bedeutung dieser Technologie für NEL.

Neue Alkaline-Generation birgt Chancen und Risiken

Neben dem Geschäft mit Protonenaustauschmembranen richtet sich der Blick auch auf die kommende Generation der Alkaline-Systeme. Carmichael erwartet von der Markteinführung dieser weiterentwickelten Technologie grundsätzlich positive Impulse für NEL. Gleichzeitig warnt der Analyst vor möglichen Hindernissen: Sowohl die Akzeptanz am Markt als auch die tatsächliche Leistungsfähigkeit der neuen Systeme seien noch mit Unsicherheiten behaftet.

NEL ASA setzt auf digitale Hauptversammlung und papierlose Kommunikation

Neben der neuen Analyse gab es erst am Dienstag ein organisatorisches Update des Wasserstoffkonzerns. So hat das Unternehmen seine ordentliche Hauptversammlung für den 10. April 2026 einberufen und setzt dabei konsequent auf ein rein virtuelles Format.

Sämtliche relevanten Dokumente zur Hauptversammlung sind bereits online verfügbar. Auf der Unternehmenswebsite können Investoren die Einladung zur Versammlung, die Vorschläge des Nominierungsausschusses sowie den Vergütungsbericht einsehen. Auch die Anmeldung zur virtuellen Versammlung erfolgt über einen dort bereitgestellten Link.

NEL ASA fordert seine Aktionäre aktiv dazu auf, auf elektronische Kommunikationswege über das VPS-System umzusteigen. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit ökologischen Vorteilen und Kosteneffizienz - sowohl für sich selbst als auch für die Anteilseigner.

So bewegt sich die NEL-Aktie

Die NEL-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der Heimatbörse in Oslo von ihrer freundlichen Seite. So legt der Kurs zeitweise 3,74 Prozent auf 2,388 NOK zu. Seit Jahresstart ging es bisher knapp sieben Prozent nach oben, mit Blick auf die letzten 12 Monate schlägt allerdings ein Minus von 25,38 Prozent zu Buche.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.at