NEL-Aktie im Fokus: Aufwärtstrend nach Zwischentief ungebrochen

Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzers NEL ASA hat in den letzten Wochen deutlich zulegen können und an der Börse in Oslo fünf Gewinntage in Folge verbucht. Am Dienstag endete jedoch die Glückssträhne für die NEL-Aktie: Sie lag zum Handelsschluss bei 2,668 NOK mit 3,89 Prozent im Minus.

Zwar ist die Bilanz der letzten fünf Handelstage mit einem Plus von 2,85 Prozent noch immer positiv - und auch der Anstieg in den letzten vier Wochen um 7,32 Prozent kann sich sehen lassen -, dennoch könnte nun die Frage aufkommen, ob der Aufwärtstrend bei der NEL-Aktie bereits wieder vorbei ist.

Das ist bei der NEL-Aktie aktuell wichtig

Zuletzt konnte die NEL-Aktie vor allem von einer guten Branchenstimmung profitieren, denn die Steuergesetze der US-Regierung waren überraschend positiv ausgefallen: So wird grüner Wasserstoff in den USA nun überraschend noch für die kommenden zwei Jahre subventioniert, nachdem die finanzielle Förderung eigentlich in diesem Jahr auslaufen sollte. Das dürfte die Nachfrage nach Elektrolyseuren antreiben, wovon der Wasserstoffkonzern über seine US-Tochter profitieren könnte - sofern es dieser auch gelingt, Aufträge an Land zu ziehen.

Ansonsten richten sich bei NEL die Blicke bereits auf die Vorlage der Halbjahresbilanz am 16. Juli, also in genau einer Woche. Analysten erwarten weiter Verluste und Rückgänge beim Umsatz. Womöglich könnten sich laut "FinanzNachrichten.de" im Vorfeld jedoch einige Shortseller zur Risikobegrenzung mit Aktien eingedeckt und so den Kurs in den letzten Tagen nach oben getrieben haben.

Analysten bleiben bei NEL skeptisch

Bei "TipRanks" erfasste Analysten zeigen sich mit Blick auf die NEL-Aktie allerdings skeptisch: Zwei Experten empfehlen, das Papier zu halten, während zwei weitere zum Verkauf raten. Positive Analystenstimmen, die zum Einstieg raten, gibt es derweil nicht. Zumindest die Experten scheinen somit nicht überzeugt davon, dass sich der Aufwärtstrend bei der NEL-Aktie weiter fortsetzen wird. Anleger scheinen da anderer Meinung: Die NEL-Aktie gewinnt am Mittwoch an der Börse in Oslo zeitweise 2,70 Prozent auf 2,74 NOK.

