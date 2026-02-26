NEL ASA Aktie
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235
|Bilanz im Blick
|
26.02.2026 07:20:05
NEL-Aktie im Fokus: Rote Zahlen und schwacher Umsatz in 2025
Der Quartalsumsatz belief sich im letzten Jahresviertel 2025 auf 330 Millionen NOK. Damit wurden die Schätzungen der Experten, deren Umsatzprognosen im Schnitt bei 268,3 Millionen NOK gelegen hatten, übertroffen. Für das vierte Quartal des Vorjahres hatte NEL noch einen Umsatz von 415,6 Millionen NOK gemeldet.
Im nun abgeschlossenen Fiskaljahr lag das Ergebnis von NEL bei -0,7 NOK je Aktie. Analysten waren im Schnitt von einem Verlust in Höhe von 0,313 NOK je Aktie ausgegangen. Im vorigen Fiskaljahr war ein Verlust von 0,15 NOK je Aktie angefallen. Auf der Umsatzseite erwarteten die Experten 972,7 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,40 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten. Tatsächlich lag der Jahresumsatz von NEL für 2025 bei 963,11 Millionen NOK.
An der Börse in Oslo ging die NEL-Aktie am Tag vor der Bilanzvorlage mit einem Verlust von 0,3 Prozent bei 2,024 NOK aus dem Handel. Am Mittwoch zeichnet sich für das Papier vorbörslich im Tradegate-Handel zeitweise ein Minus von 1,37 Prozent bei 0,1801 Euro ab.
Analysen zu NEL ASA
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
