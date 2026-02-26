NEL ASA Aktie

NEL ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz im Blick 26.02.2026 07:20:05

NEL-Aktie im Fokus: Rote Zahlen und schwacher Umsatz in 2025

NEL-Aktie im Fokus: Rote Zahlen und schwacher Umsatz in 2025

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat seine Geschäftszahlen für das zurückligende Jahresviertel und das Gesamtjahr präsentiert.

Im vierten Quartal 2025 erzielte NEL ASA ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,47 NOK. Analysten hatten einen Verlust von 0,068 NOK je Aktie erwartet, nachdem der Wasserstoffriese im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein negatives EPS von -0,04 NOK gemeldet hatte.

Der Quartalsumsatz belief sich im letzten Jahresviertel 2025 auf 330 Millionen NOK. Damit wurden die Schätzungen der Experten, deren Umsatzprognosen im Schnitt bei 268,3 Millionen NOK gelegen hatten, übertroffen. Für das vierte Quartal des Vorjahres hatte NEL noch einen Umsatz von 415,6 Millionen NOK gemeldet.

Im nun abgeschlossenen Fiskaljahr lag das Ergebnis von NEL bei -0,7 NOK je Aktie. Analysten waren im Schnitt von einem Verlust in Höhe von 0,313 NOK je Aktie ausgegangen. Im vorigen Fiskaljahr war ein Verlust von 0,15 NOK je Aktie angefallen. Auf der Umsatzseite erwarteten die Experten 972,7 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,40 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten. Tatsächlich lag der Jahresumsatz von NEL für 2025 bei 963,11 Millionen NOK.

An der Börse in Oslo ging die NEL-Aktie am Tag vor der Bilanzvorlage mit einem Verlust von 0,3 Prozent bei 2,024 NOK aus dem Handel. Am Mittwoch zeichnet sich für das Papier vorbörslich im Tradegate-Handel zeitweise ein Minus von 1,37 Prozent bei 0,1801 Euro ab.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VW-Aktie: Volkswagen-Streit vor Gericht - Informationsweitergabe an LKA rechtfertigt Kündigung
NORMA-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt - Konzern zahlt 11 Prozent Aufschlag
Schaeffler-Aktie: Komzern peilt 3 Milliarden Euro Umsatz aus neuen Aktivitäten an

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

mehr Nachrichten

Analysen zu NEL ASA

mehr Analysen
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
13.01.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0,18 1,33% NEL ASA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken
Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen