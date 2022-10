NEL ASA-Aktie steigt deutlich: JPMorgan hat Kursziel von Nel ASA belassen

Dass das Wasserstoffunternehmen NEL ASA einen Großauftrag des australischen Konzerns Woodside bekommen habe, werde den Anlegern gefallen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings bestehe weiterhin das Risiko, dass eine niedrige Auslastung auf die Margen in der Elektrolyse-Industrie drücke.

Die NEL ASA-Aktie gewinnt an der NASDAQ Nordic zeitweise 5,58 Prozent auf 11,64 NOK.

16.10.2022

17.10.2022

