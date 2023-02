NEL ASA-Aktie tiefer: RBC belässt Einstufung für NEL ASA unverändert

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für NEL ASA vor den am 28. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen.

Bezüglich des Ausblicks rechne er vor allem mit Fragen zur Profitabilität 2023/24 und zu den Kapazitätsplänen des Wasserstoff-Spezialisten, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei erwarte er allerdings, ähnlich wie im Jahr zuvor, qualitative Aussagen und keine konkreten Zahlen. Kerouredan rechnet zudem damit, dass das Management sich zum europäischen "Green Industrial Plan" äußern wird, vor allem was die relative Wettbewerbsfähigkeit Europas betrifft.

Am Freitag notiert die NEL ASA-Aktie an der Nasdaq Nordic zeitweise 3,48 Prozent tiefer bei 16,085 Norwegischen Kronen.

