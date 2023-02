NEL ASA-Aktie trotzdem stärker: Credit Suisse senkt Daumen für NEL ASA

Das neue Kursziel reflektiere die geringere Rentabilität des Wasserstoffkonzerns NEL ASA in der Fueling-Sparte, schrieb Analyst Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognose für die Ebitda-Marge im Jahr 2030 von 16 Prozent auf 9 Prozent.

Die NEL ASA-Aktie steigt an der Nasdaq Nordic zeitweise um 1,0799 Prozent auf 16,38 Norwegische Kronen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023

