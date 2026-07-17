NEL ASA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NEL ASA hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

NEL ASA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 153,4 Millionen NOK, gegenüber 173,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at