NEL ASA Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NEL ASA Un hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at