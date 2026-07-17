NEL ASA Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NEL ASA Un hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA Un in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at