|
17.07.2026 06:31:29
NEL ASA Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
NEL ASA Un hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA Un in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!