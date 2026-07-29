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29.07.2026 06:31:29
Nelcast legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nelcast hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 3,41 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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