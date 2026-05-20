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20.05.2026 06:31:29
Nelcast: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nelcast gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,68 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,30 Milliarden INR in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,57 INR. Im Vorjahr waren 4,29 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,11 Prozent auf 13,28 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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