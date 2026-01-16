|
16.01.2026 06:31:29
Nelco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nelco veröffentlichte am 15.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Nelco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 783,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 807,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
*
