Nelco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nelco hat am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,48 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,790 INR je Aktie erzielt worden.

Nelco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 791,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 675,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,45 INR beziffert. Im Vorjahr waren 4,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,07 Milliarden INR, während im Vorjahr 3,05 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at