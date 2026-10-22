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22.10.2026 06:31:29
Nelco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nelco präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nelco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 781,4 Millionen INR im Vergleich zu 743,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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