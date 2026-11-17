GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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17.11.2026 19:50:23
Nelkarmi (neladalkib) approved in the US for previously-treated advanced ALK-positive non-small cell lung cancer
Nelkarmi (neladalkib) FDA approved for the treatment of adults with locally advanced or metastatic ALK-positive non-small cell lung cancerWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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