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17.07.2026 06:31:29
Nelly Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nelly Group Registered hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,01 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nelly Group Registered 1,74 SEK je Aktie verdient.
Nelly Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 346,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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