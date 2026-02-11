Nelly Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nelly Group Registered hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,94 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 370,5 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,62 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,78 SEK erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,26 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,09 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,35 SEK und einen Umsatz von 1,26 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at