SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
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25.11.2026 18:48:59
Nelson Peltz's Trian Pushes Solventum To Spin Off Health IT Unit Unless Buyers Pay Up
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04.11.26
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04.08.26
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21.07.26
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Analysen zu SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued
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