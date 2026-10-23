Nemak SAB de CV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nemak SAB de CV hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,91 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,86 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at