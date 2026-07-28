Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Umsatzwachstum
|
28.07.2026 16:39:38
Nemetschek-Aktie im Plus: Prognose an Übernahme angepasst
So soll der Zukauf zum Umsatzplus währungsbereinigt zusätzlich rund 6 Prozentpunkte beitragen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Organisch - also ohne Zukauf gerechnet - bestätigte der Bausoftwarespezialist das anvisierte Umsatzwachstum mit 14 bis 15 Prozent.
Die aus eigener Kraft anvisierte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 32 bis 33 Prozent dürfte durch die Übernahme um rund 1,5 Prozentpunkte getrübt werden, hieß es. Das sei im Wesentlichen auf Kaufpreisallokationen, laufende Integrationskosten und Aufwendungen für ein neues aktienbasiertes Vergütungsprogramm zurückzuführen. Die Nemetschek SE-Aktie legte nach der Mitteilung um 7,5 Prozent auf 64,50 Euro zu.
Zahlen für das zweite Quartal legt Nemetschek an diesem Donnerstag vor.
/men/jha/dpa
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Nemetschek Group
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
16:35
|AKTIEN IM FOKUS 2: Bechtle und Nemetschek sehr gefragt nach Jahreszielen (dpa-AFX)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12:26